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24 липня 2020, пʼятниця, 18:19 5
Європа 2020-07-24T19:00:02+03:00
Українські Новини
В ЄС будуть літати тільки в масках. Навіть якщо пасажиру 6 років

В ЄС будуть літати тільки в масках. Навіть якщо пасажиру 6 років

Кира Молчанова
Авіакомпанії, Коронавірус, Міжнародні авіаперельоти
Коронавірус. Маска. Карантин. Ананас. Pexels
Коронавірус. Маска. Карантин. Ананас. Pexels

У Європейському Союзі міністерства транспорту домовилися перевозити пасажирів тільки в масках, якщо пасажир старше 6 років, у той час, як МАУ скасували авіарейси до 6 міст.

Про це заявив німецький міністр транспорту Андреас Шойер, повідомляє французьке видання SudInfo.

Це вимога була головною при розробці угоди про санітарні заходи, що застосовуються до літаків. Серед інших заходів домовилися частіше дезінфікувати літаки, краще інформувати пасажирів і дбати про дотримання соціальної дистанції, якщо доведеться стояти в черзі.

Більшість авіакомпаній вже зобов'язують пасажирів носити маски при посадці в літак і на борту літака, але діти часто звільняються від цієї вимоги.

Крім того, маски необхідно носити в аеропорту.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія SkyUp відклала старт польотів у 9 країн з України до 15 серпня і скоротила програму літньої навігації-2020, а МАУ запустили чартерні рейси.

Раніше в Міністерстві закордонних справ роз'яснили, як уникнути проблем під час подорожей в умовах пандемії коронавірусу.

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