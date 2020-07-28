У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли

В перший день дії режиму припинення вогню 27 липня в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три факти порушення перемир'я. Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС в соціальній мережі Facebook.

Так, повідомляється, що в районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських вояків з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а біля Южного здійснив обстріл з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

“Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів внаслідок ворожих обстрілів, немає. Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій з допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПЗЗ-2", - йдеться в повідомленні.

З початку доби, станом на 7:00 ранку обстрілів у районі проведення операції Об'єднаних сил, не зафіксовано.

На ділянках розведення №1, №2 і № 3 обстрілів не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 27 липня на Донбасі почався повний і всеосяжний режим припинення вогню. Домовленості про нього було досягнуто тристоронньою контактною групою (ТКГ) з врегулювання на сході України у складі представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також Москви і Києва.

Також президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Тим часом, українські військовослужбовці будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, якщо порушать режим "тиші".