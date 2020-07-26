Зеленський і Путін обговорили перемир'я на Донбасі

Президент Володимир Зеленський обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента за результатами телефонної розмови президентів України та Росії, передають Українські Новини.

"Було обговорено виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі. Зеленський підняв питання безпеки на Донбасі. Співрозмовники вітали досягнення домовленості про повну і всеосяжну режим припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року. Президент Росії підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі", - йдеться в ньому.

Зазначено, що президенти обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів, а також відкриття нових пунктів пропуску на лінії розмежування, діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.

"Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Росії", - додано в повідомленні.

Також Зеленський підняв питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв'язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.

Сторони також обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецькій і Луганській областях, який знаходиться на розгляді в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, і закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції.

"Було акцентовано увагу на необхідності успішної реалізації домовленостей, досягнутих чотирма лідерами в Парижі, в контексті важливості проведення наступного саміту "нормандської четвірки" в Берліні", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Росія не бачить підстав для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в серпні.