Українські військовослужбовці будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, якщо порушать режим "тиші"

В той час, бойовики, контрольовані Росією, порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення, українські військовослужбовці в разі порушення припинення вогню, будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомив командир батальйону підполковник Олександр Яковенко під час брифінгу, передають Українські Новини.

Якщо українські військовослужбовці порушать режим тиші, вони будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

"Якщо буде умисне порушення, навмисна стрільба в бік противника, буде проведено розслідування і будуть покладені дисциплінарні стягнення. Але це все індивідуально і залежно від ситуації", – повідомив Яковенко.

За словами Олександра Яковенка, режим перемир'я покладає додаткове психологічне напруження на українських військових.

"Дуже велика відповідальність покладається на особовий склад. З'являється потреба пильно і краще виконувати службові обов'язки", – повідомив він.

Також командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко повідомив, що під час попередніх режимів припинення вогню питання про відповідальність бійців не піднімалося. Крім того, кількість військовослужбовців у зоні ООС не зменшиться.

За словами Кравченка, українські військові будуть відкривати вогонь лише у відповідь у разі загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців, оскільки режим "тиші" не передбачає такої заборони.

Раніше Українські Новини повідомляли, Володимир Зеленський заявив, що домовленість тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі про повне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня повинна бути підписана, в нормандському форматі".

Сьогодні, 27 липня, на Донбасі почав діяти режим припинення вогню.