На Донбасі почав діяти режим припинення вогню

Згідно з ним, перемир'я повинні дотримуватися до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.

За даними командування ООС, зараз ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи Збройних сил України продовжують виконувати поставлені завдання.

Там підкреслили, що, незважаючи на заходи повного і всеосяжного припинення вогню, підрозділу Об'єднаних сил "готові дати належну відсіч ворогові у разі порушення домовленостей".

У штабі зазначили також, що в ООС працює кол-центр, і хто-небудь із військовослужбовців, у кого "нібито вилучають штатне озброєння", може звертатися за номером телефону, який є в кожній військовій частині.

За даними російських ЗМІ, командування бойовиків ОРДО також здійснює контроль за виконанням досягнутих домовленостей про повну перемир'я з 27 липня.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що ЗСУ готові дати належну відсіч бойовикам уразі порушення досягнутих Тристоронньої контактною групою з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Росія) домовленостей про повне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.