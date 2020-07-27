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27 липня 2020, понеділок, 08:11 44
Силові структури 2020-07-27T11:30:04+03:00
Українські Новини
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню

На Донбасі почав діяти режим припинення вогню

Ольга Фандорина
ООС, ЗСУ, Бойовики, Припинення вогню
Сліди від обстрілу. Фото: ООС/Facebook
Сліди від обстрілу. Фото: ООС/Facebook

У той час, як Зеленський відправив Хомчака в зону ООС, на Донбасі почався повний і всеосяжний режим припинення вогню. Домовленості про нього було досягнуто тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на сході України у складі представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також Москви і Києва. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Згідно з ним, перемир'я повинні дотримуватися до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.

За даними командування ООС, зараз ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи Збройних сил України продовжують виконувати поставлені завдання.

Там підкреслили, що, незважаючи на заходи повного і всеосяжного припинення вогню, підрозділу Об'єднаних сил "готові дати належну відсіч ворогові у разі порушення домовленостей".

У штабі зазначили також, що в ООС працює кол-центр, і хто-небудь із військовослужбовців, у кого "нібито вилучають штатне озброєння", може звертатися за номером телефону, який є в кожній військовій частині.

За даними російських ЗМІ, командування бойовиків ОРДО також здійснює контроль за виконанням досягнутих домовленостей про повну перемир'я з 27 липня.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що ЗСУ готові дати належну відсіч бойовикам уразі порушення досягнутих Тристоронньої контактною групою з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Росія) домовленостей про повне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

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На Донбасі почав діяти режим припинення вогню
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