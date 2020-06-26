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26 червня 2020, пʼятниця, 14:58 13
Силові структури 2020-06-26T15:45:01+03:00
Українські Новини
Порушення при повірці лічильників. У МВС назвали основну версію вибуху на Позняках

Порушення при повірці лічильників. У МВС назвали основну версію вибуху на Позняках

Анна Рудык
мвс, МВС України, Київгаз, вибух, вибух будинку, вибух на Позняках
Вибух на Позняках. Фото: Інформатор
Вибух на Позняках. Фото: Інформатор

Міністерство внутрішніх справ перевіряє версію причини вибуху житлового будинку на Позняках через непрофесійні дії співробітниками компанії "Київміськгаз", а саме – недотримання технологій повірки лічильників.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив в ефірі "Право на владу", передають Українські Новини.

"Основна версія, за якою працює прокуратура разом з поліцією - це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії "Київміськгаз". Дійсно, до цього страшного вибуху, який призвів до 5 жертв, були повірки лічильників. Лічильники знімалися, замінювалися на спеціальні трубочки, і були повідомлення свідків, був запах газу", - сказав він.

За його словами, якщо справді буде достатньо підстав вважати, що вибух викликали непрофесійні дії працівників "Київміськгаз", то можуть бути позови в суд і компенсації всіх витрат, які понесли жителі цього будинку і держава.

Зазначається, що за фактом вибуху на Позняках проходять обшуки в газорозподільної компанії, яка обслуговувала багатоповерхівку.

Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей) Кримінального кодексу.

Поки в цьому немає пред'явлених підозр.

Як повідомляли Українські Новини, завали будинку на Позняках, в якому стався вибух, розібрали. Рятувальники виявили 5 загиблих.

Жителі будинку, що потерпів від вибуху, поділилися своїми історіями та розповіли про умови, в яких жили.

Наразі постраждалим під час вибуху президент України Володимир Зеленський надав 12 нових квартир. КМДА, при цьому, займеться закупівлею меблів і проведенням ремонту

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