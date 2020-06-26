Порушення при повірці лічильників. У МВС назвали основну версію вибуху на Позняках

Міністерство внутрішніх справ перевіряє версію причини вибуху житлового будинку на Позняках через непрофесійні дії співробітниками компанії "Київміськгаз", а саме – недотримання технологій повірки лічильників. Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив в ефірі "Право на владу", передають Українські Новини. "Основна версія, за якою працює прокуратура разом з поліцією - це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії "Київміськгаз". Дійсно, до цього страшного вибуху, який призвів до 5 жертв, були повірки лічильників. Лічильники знімалися, замінювалися на спеціальні трубочки, і були повідомлення свідків, був запах газу", - сказав він. За його словами, якщо справді буде достатньо підстав вважати, що вибух викликали непрофесійні дії працівників "Київміськгаз", то можуть бути позови в суд і компенсації всіх витрат, які понесли жителі цього будинку і держава. Зазначається, що за фактом вибуху на Позняках проходять обшуки в газорозподільної компанії, яка обслуговувала багатоповерхівку. Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей) Кримінального кодексу. Поки в цьому немає пред'явлених підозр. Як повідомляли Українські Новини, завали будинку на Позняках, в якому стався вибух, розібрали. Рятувальники виявили 5 загиблих. Жителі будинку, що потерпів від вибуху, поділилися своїми історіями та розповіли про умови, в яких жили. Наразі постраждалим під час вибуху президент України Володимир Зеленський надав 12 нових квартир. КМДА, при цьому, займеться закупівлею меблів і проведенням ремонту.