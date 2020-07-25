Ще один заступник голови НБУ буде звільнений у найближчі дні

У найближчі дні планується звільнення ще одного заступника голови правління Національного банку України.

За інформацією Українських новини, вже в середу, 29 липня буде звільнений Роман Борисенко, який відповідає за фінансово-адміністративний блок Нацбанку.

Звільнення за поданням голови НБУ Кирила Шевченка може відбутися на позачерговому засіданні Ради НБУ, йдеться в публікації журналіста Юрія Дощатова "Кадрові зміни тривають: Що чекає правління Нацбанку?".

У публікації також зазначається, що вже понад півроку триває розслідування з приводу адміністративних витрат Нацбанку в 2019 році.

"Є питання, на які Борисенко (в ході розслідування – ред.) не може відповісти", - заявив агентству співрозмовник, який знайомий з ходом процесу. Він також зазначив, що у МВФ в курсі цього розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Рада Національного банку на засіданні 22 липня 2020 призначила заступником голови Національного банку україни Юрія Гелетия замість Олега Чурия, який з 23 липня 2020 припинить виконання повноважень заступника голови НБУ у зв'язку із завершенням терміну повноважень.

Також 1 липня Яків Смолій подав заяву про звільнення за власним бажанням з посади глави Нацбанку.

Тим часом, Національний банк переводить частину співробітників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.