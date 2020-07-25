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  • Кадрові зміни продовжаться: Що чекає правління Нацбанку?
25 липня 2020, субота, 13:58 8
Публікації 2020-07-25T14:30:17+03:00
Українські Новини
Кадрові зміни продовжаться: Що чекає правління Нацбанку?

Кадрові зміни продовжаться: Що чекає правління Нацбанку?

Юрій Дощатов
Кирило Шевченко. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна
Кирило Шевченко. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Новий глава Національного банку України налаштований повністю замінити склад правління. Про це Українським Новинам повідомили кілька джерел, знайомих з позицією Кирила Шевченка. Чергова, вже друга заміна члена правління НБУ намічена на середу, 29 липня. Всього є три варіанти розвитку подій з правлінням Нацбанку. Два з них можна назвати радикальними, один – компромісним.

Одним з перших кроків Кирила Шевченка на посаді голови Національного банку стала зміна у складі правління. Колишнього главу Укргазбанку призначили в НБУ 16 липня, і вже через 6 днів Рада НБУ за його поданням призначила заступником глави регулятора Юрія Гелетія замість Олега Чурія, термін контракту з яким закінчився на початку липня.

Проте, за інформацією Українських Новин, заміна Чурія на Гелетія лише перше кадрове рішення по складу правління НБУ. Буквально в найближчі дні планується замінити ще одного заступника голови Нацбанку. Це може статися на позачерговому засіданні ради НБУ вже в середу, 29 липня, повідомили агентству кілька джерел.

Повний текст публікації читайте російською мовою.

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