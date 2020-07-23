У власника затонулого танкера Delfi є остання спроба, щоб підняти судно

Після декількох невдалих спроб підняти затонулого танкера "Делфі", який у листопаді 2019 року під Одесою зазнав аварії, його власнику нададуть можливість третій раз спробувати самостійно підняти судно.

Про це повідомляється в ТСН.Ранок.

Так, повідомляється, що якщо спроба знову виявиться невдалою, то за підйом танкера візьметься Адміністрація морських портів України. Вона прибере танкер з одеського пляжу, а потім стягне з судновласника витрачені кошти.

Крім того, напередодні відбулася чергова витік палива з "Делфі". Спеціальні захисні огородження не впоралися, в море утворилися три нафтові плями загальною площею понад 200 квадратних метрів. Вміст нафтопродуктів у морській воді перевищує норму в більш двох десятків разів.

Як повідомляли Українські Новини, вода навколо танкера Делфі знову забруднюється. За результатами досліджень виявлено незначне перевищення нормованих значень гранично допустимих концентрацій за вмістом у воді нафтопродуктів - 0,07 при нормі 0,05 мг/дм3

В Одесі закривали пляж "Дельфін" через розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".