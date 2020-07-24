У польському Гданську в порту загинув український працівник

Українські працівники скаржаться на роботу в Польщі цього літа. Тим часом у Польщі в результаті нещасного випадку загинув український заробітчанин. Про це повідомляє trojmiasto.pl у п'ятницю, 24 липня.

Нещасний випадок стався в порту міста Гданськ ввечері 22 липня. 31-річний заробітчанин там працював вантажником.

При навантаженні добрив, вантаж з укладальника впав на чоловіка з двометрової висоти. На місце події викликали швидку, але, попри спробу реанімувати потерпілого, він помер у результаті травми голови.

На місце також прибули поліційні, а прокуратура з'ясовує обставини події. Про висунутих звинуваченнях або затримання поки не повідомляється.

Раніше Українські Новини повідомляли, що українські працівники захворіли на коронавірус на фермі в Польщі.

Також раніше в Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП.

Після того, як в Польщі сталася ДТП за участю трьох автобусів, в місті Погожице, недалеко від Хшанова (Малопольське воєводство) підпалили хостел, в якому жили українські заробітчани.