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23 липня 2020, четвер, 18:03 7
Європа 2020-07-23T19:15:02+03:00
Українські Новини
Українські працівники захворіли на коронавірус на фермі в Польщі

Українські працівники захворіли на коронавірус на фермі в Польщі

Ольга Фандорина
Заробітчани, коронавірус у Польщі, коронавірус у світі
Трудова міграція, заробітчани. Фото: Ualife.net
Трудова міграція, заробітчани. Фото: Ualife.net

Поки українські працівники скаржаться на роботу в Польщі цього літа, у Польщі зафіксовано спалах коронавірусу серед українських заробітчан на овочевій фермі в гміні Суш, яка розташована у Вармінсько-Мазурському воєводстві на півночі країни. Про це повідомляє Niezalezna.

Там виявили 19 хворих. Всього в господарстві працюють 103 громадянина України.

17 заразилися українців виявили 22 липня, що стало найбільшою кількістю нових випадків COVID-19 за добу у воєводстві. Аналізи ще двох підтвердилися кількома днями раніше - зараз їх ізолювали.

"Зараз лікарі визначають, чи потрібна госпіталізація кому-небудь з нових інфікованих або ж у цих людей немає симптомів захворювання, і будуть вони поміщені в ізолятор", - йдеться в повідомленні.

Інших заробітчан помістили в карантин і протягом тижня їх повторно перевірять на коронавірус.

Директор місцевої санітарно-епідеміологічної станції Януш Дзиско вважає, що з вогнищем інфекції можна буде впоратися, оскільки він ізольований від зовнішнього світу.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Польщі сталася ДТП з українцями в районі населеного пункту Богуславице. Внаслідок зіткнення автобуса з двома вантажними автомобілями постраждали більше ніж 30 людей.

5 липня у Польщі на автодорозі між Роговий і Дзьвижино, в Західнопоморському воєводстві, сталася ДТП за участю трьох автобусів, в яких знаходилися пасажири, в результаті чого постраждали 14 осіб.

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