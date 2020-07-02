У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: багато постраждалих

Тоді як Польща оплатить тести на коронавірус для українських працівників, у результаті аварії за участю двох вантажівок і автобуса в Польщі постраждали кілька десятків заробітчан. Про це повідомило польське видання tvn24.pl. Уточнюється, що аварія сталася в районі населеного пункту Богуславице, що у Сілезькому воєводстві. Зіткнулися автобус і два вантажних автомобілі, в результаті чого постраждали більш ніж 30 людей. “Ми встановлюємо причини надзвичайної події. На цей час всі служби зосереджені на тому, щоб надати допомогу постраждалим", — розповіла прессекретар поліції Сабіна Хіра. ДТП у Польщі. Фото: tvn24.pl З слів прессекретаря, вантажівки загорілися в результаті зіткнення. На місці працюють багато автомобілів швидкої допомоги і чотири вертольоти. Наразі дорога на місці аварії повністю заблокована. ДТП у Польщі. Фото: tvn24.pl З слів заступника міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемара Фарба, в аварії постраждали 32 людини. Інформації про загиблих наразі немає. Польська поліція підтвердила, що в автобусі перебували громадяни України. Попередні дані вказують на те, що аварія сталася в результаті пошкодження шини в автоцистерні, що призвело до зіткнення з автобусом і вантажівкою з напівпричепом. Як повідомляє пресцентр польської поліції, всього в автобусі було близько 40 українців. Поранення зазнали щонайменше 16 осіб, з них шестеро — госпіталізовані. Одна людина у важкому стані.