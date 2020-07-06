У Польщі сталося зіткнення трьох автобусів. 14 осіб постраждали

У неділю, 5 липня, близько 19:00 на автодорозі між вузькою Роговий і Дзьвижино, в Західнопоморському воєводстві сталася ДТП за участю трьох автобусів, в яких перебували пасажири, внаслідок чого 14 осіб зазнали травм після того, як в Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на WP.

Як наголошується, попередньо зіткнулися два великих автобуси, які прямували в протилежних напрямках, зачепивши при цьому запаркований поруч 9-місний мікроавтобус.

У всіх автобусах було 19 осіб. З них 14 зазанали травм різної тяжкості, п'ять госпіталізовані, у тому числі медичними вертольотами. Серйозних травм зазнав один із водіїв великого автобуса.

За інформацією місцевих ЗМІ, евакуйовані вертольотами 10-річна дитина та 40-річна жінка.

Як повідомляють свідки події, пасажири автобусів сиділи переважно не в тих частинах, які від удару постраждали найбільше.

Всі водії були в тверезому стані.

Як повідомляли Українські Новини, з сьогоднішнього дня Польща відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною.