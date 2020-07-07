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07 июля 2020, вторник, 14:06 6773
Происшествия 2020-07-07T21:47:57+03:00
Українські Новини
В Польше подожгли хостел, в котором жили украинские заробитчане

В Польше подожгли хостел, в котором жили украинские заробитчане

Елизавета Кесельман
Польша, Поджог, происшествие, хостел, Поджог здания
В Польше сожгли хостел с заробитчанами. Фото: radiokrakow
В Польше сожгли хостел с заробитчанами. Фото: radiokrakow

После того, как в Польше произошло ДТП с участием трех автобусов, в городе Погожице, недалеко от Хшанова (Малопольское воеводство) подожгли хостел, в котором жили украинские заробитчане. Об этом сообщает radiokrakow.pl.

Как отмечается, хостел подожгли в обед, 4 июля. В нем жили 12 человек, в основном, украинцы. Из заробитчан никто не пострадал. Заробитчан удалось быстро вывести из горящего здания. В то же время огонь уничтожил часть вещей украинцев, которые те не успели забрать из хостела.

Фото: gazetakrakowska.plФото: gazetakrakowska.pl

Фото: gazetakrakowska.plФото: gazetakrakowska.pl

По предварительной информации, поджог устроили двое поляков, их правоохранители сразу же нашли и задержали. Однако почему они подожгли хостел – пока неизвестно.

"Здание было не новое. Жители потеряли часть своих вещей. Владелец обеспечил им место в другом отеле", – рассказала представительница полиции Хшанова Катажина Добковска.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Польше автобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП.

Кроме того,  Польша возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной. 

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