Пекельні умови і невиплата зарплат: українські працівники скаржаться на роботу в Польщі цього літа

Українці, які попри карантин поїхали на сезонні роботи в Польщу, повідомляють про затримку або невиплату зарплати, а також про погані умови, в яких доводеться працювати.

Про це повідомляє "Страна".

У цьому році через кранатин багато українців втсратили роботу, тому потік заробітчан і складнощі з пошуком роботи змушують погоджуватися на менші ставки. Крім того, в цьому році через дощі полуниця погано вродила, і сезон запізнився.

"Польські господарі і раніше часто знущалися над нашими людьми, не доплачували. А тепер зовсім озвіріли. Я за останній тиждень побувала на двох господарствах під Варшавою – і скрізь намагалися обдурити, а умови каторжні", - розповідає виданню жителька Луцька Галина Федишин.

Жінка поїхала до Варшави за робочою візою на завод із виробництва продуктів харчування, але через карантин він припинив роботу і їй довелося шукати підробітку.

Збір полуниці в Польщі. Фото: jaroslawiak.pl

"Я пройшла 2 тижні самоізоляції на квартирі. В інтернеті знайшла оголошення про набір на збір полуниці у Нови Двур за 35 кілометрів від Варшави, обіцяли 3 злотих за луб'янку (це такий кошик, в який поміщається 2-3 кіло ягоди). Насправді нас завезли зовсім в інше місце - майже за 100 кілометрів. І ще вимагали за 25 злотих за дорогу (170 грн). Нас було 15 людей, ми підняли скандал і відмовилися платити. Але головний сюрприз нас чекав попереду. У фермера було два поля – одне заросле бур'янами в людський зріст, які він змусив нас обривати голими руками, навіть сапу не дав. Я всі руки роздерла. За луб'янку, сказав, буде платити 3 злотих, а 2", - розповідає лучанка.

Заробітчанка відмовилася, знайшла іншого фермера. Той теж поставив ціну 2 злотих за кошик (20 грн).

"За день можна назбирати близько 30 лубянок, у найбільш спритних виходить і 40, але це треба дуже постаратися. На місяць виходить приблизно 16-18 тисяч гривень чистими. Ну добре , думаю, через карантин зараз всі знижують ставки. Але пан змусив збирати тільки саму полуницю без листочків, а це повільніше і складніше. Так багато не назбираєш. Працювала я з 8 ранку до 5 вечора. На обід давали тільки варену картоплю, а поселили в сараї, який більше схожий на стайню – на 13 ліжок. Це навіть не ліжка, а просто дошки, нічим не покриті. Як там жити – не уявляю. І про який карантин може йтися для тих, хто тільки приїхав?", - розповідає працівниця.

До польських працівників наймачі ставляться більш шанобливо, за словами українки.

Своїм, полякам, вони платять по 4-5 злотих за кошик (30-34 грн), їх там було пару десятків – студенти в основному. А до українців ставляться як до худоби в прямому сенсі слова. Вони бачать, що всі валять на поля, ось і ставлять свої умови – і наші люди змушені погоджуватися. Тим більше зараз, коли сезонні працівники прив'язані до конкретного роботодавця і адресою, за якою вони повинні пройти карантин (при цьому працюють в полі і не можуть нікуди виходити). Тобто фактично потрапляють у рабство. А якщо хто втече – господар одразу здасть в поліцію", - розповіла нам заробітчанка.

Федышин втекла і від другого роботодавця, ледь вибивши зарплату.

"Мій завод відкрився після карантину і я повернулася зараз туди працювати. Але дуже багато наших змушені погоджуватися на ці пекельні умови, бо вдома не заробиш і цього", - каже українка.

В цьому році влаштуватися на роботу в польські поля хоче практично вдвічі більше людей, ніж зазвичай - з робочим візам.

Раніше повідомлялося, що сезонні працівники, які вирішили приїхати в Польщу зі східних країн, зможуть одразу приступити до роботи без 14-денного карантину.

24 травня у Варшаву прибув перший чартерний рейс з українськими працівниками.