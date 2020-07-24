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  • Втручання в роботу літака МАУ підтвердила стенограма "чорних скриньок", - МЗС України
24 липня 2020, пʼятниця, 19:50 8
Азія 2020-07-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
Втручання в роботу літака МАУ підтвердила стенограма "чорних скриньок", - МЗС України

Втручання в роботу літака МАУ підтвердила стенограма "чорних скриньок", - МЗС України

Ольга Фандорина
МАУ, чорні скриньки, Збитий літак
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

У той час, як Президент Володимир Зеленський не міг публічно оголосити, що наш літак збили, розшифровка чорних скриньок, доставлених Іраном у Францію, збитого над Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України" підтвердила незаконне втручання в роботу пасажирського лайнера.                                          Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін Twitter.

"Вдячний усім партнерам, які допомогли наблизити цей момент. Чорні скриньки з PS752 були успішно лічені і розшифровані. Стенограма підтвердила факт незаконного втручання в роботу літака. Ми чекаємо від іранської сторони першого раунду переговорів наступного тижня", – написав Єнін.

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and розшифрував successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6

— Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020

 

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня, незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана, літак Boeing української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 зазнав аварії.

В авіакатастрофі МАУ в Ірані загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були громадяни семи країн, у тому числі 11 українців.

11 січня, до закінчення роботи міжнародної слідчої комісії, Іран офіційно визнав, що збив український літак ракетою.

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