Втручання в роботу літака МАУ підтвердила стенограма "чорних скриньок", - МЗС України

"Вдячний усім партнерам, які допомогли наблизити цей момент. Чорні скриньки з PS752 були успішно лічені і розшифровані. Стенограма підтвердила факт незаконного втручання в роботу літака. Ми чекаємо від іранської сторони першого раунду переговорів наступного тижня", – написав Єнін.

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and розшифрував successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня, незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана, літак Boeing української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 зазнав аварії.

В авіакатастрофі МАУ в Ірані загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були громадяни семи країн, у тому числі 11 українців.

11 січня, до закінчення роботи міжнародної слідчої комісії, Іран офіційно визнав, що збив український літак ракетою.