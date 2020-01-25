"Я не міг публічно говорити, що нас збили", - Зеленський про катастрофу літака МАУ

Президент Володимир Зеленський розповів, що не міг відразу повідомити про те, що літак компанії МАУ іранські військові збили, хоча версія "технічну несправність" було виключено відразу, так як потрібні були чіткі докази, що саме Іран збив авіалайнер Boeing 737-800 рейс PS752 Тегеран – Київ.

Про це президент Володимир Зеленський заявив інтерв'ю 9-му каналу ізраїльського телебачення.

"Одна з семи версій в перший же день після пригоди, після цієї катастрофи, що збитий був іранською ракетою, випущеною іранською ракетою іранської сторони збитий був наш літак. Я вам скажу, ми не виходили в публічне поле в перший же день з цією версією, тому що, ну, все повинно бути по поличках. Це серйозні звинувачення, які вимагають серйозних дуже підтверджень" , – заявив глава української держави.

Він також прокоментував початкову версію посольства України в Ірані про те, що авіалайнер не був жертвою теракту.

"Випустили її одразу ж в інформаційне поле, щоб дати такий "якір" для української сторони, а згодом, для української комісії – одразу зосередитися, що це головна версія. Ми вже знали, що версія з точки зору технічних помилок, несправностей, не того курсу, непрофесійного управління літаком – невірна" , – підкреслив Зеленський.

За його словами, тому є свідки – це близькі та рідні членів загиблого українського екіпажу.

"Я в перший же день, на другий день, розуміючи, що відбувається, розуміючи, як це вдарить і по іміджу України, і авіакомпанії. І, найстрашніше, як це вдарить по родичах як пасажирів, так і екіпажу – українцях. Вони тут у нас всі знаходилися, в офісі авіакомпанії, в готелі, ми надали їм всі умови, медичн тощо. І я до них поїхав. Я до них поїхав, я не міг в публічному полі казати: "Нас збили", але я приїхав до них і сказав: "Окрім співчуття і так далі, я приїхав до вас з важливою інформацією. Хочу, щоб ви точно знали, це на сто відсотків не технічна помилка. І не помилка ваших рідних, і не помилка нашого професійного екіпажу". Звісно ж, заспокоїти їх повністю на сто відсотків було неможливо, тому що ми можемо все повернути, ми можемо все повернути в правове поле, можемо повернути з точки зору компенсації, але ми ніколи не повернемо їм найближче, що у них було – це їхніх людей. Але в публічне поле не виходив, потрібні були дані і докази" , – підсумував Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обговорив з представником Президента Ірану передачу Україні "чорних ящиків" збитого літака МАУ.

Іран прийме остаточне рішення про роботу з "чорними ящиками" літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) після доповіді іранської делегації керівництва країни про результати візиту в Україну.

Тим часом, Ірані заявили про безпеку польотів над країною.