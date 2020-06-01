В Долині на Прикарпатті стався землетрус

В Івано-Франківській області в районі міста Долина на глибині приблизно 2 км стався землетрус потужністю 3,2 за шкалою Ріхтера в той час, як у Карпатах панує нетипова для літа погода з хуртовиною та морозами.

Про це заявили в пресслужбі Головного центру спеціального контролю.

"Землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах і не несе загрози для населення", - йдеться в повідомленні.

Подія сталася приблизно о 7 ранку 1 червня.

Місцеві жителі розповідають, що у вікнах домівок і в сервантах затремтіло скло. Підземні поштовхи налякали жителів Долини, Яворова та Болехова.

Як повідомляли Українські Новини, на Великдень, 19 квітня, на Закарпатті зафіксували одразу два землетруси. Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 5 кілометрів.

У ніч на п'ятницю, 31 січня, хвилі від землетрусу в Румунії дійшли до Одеси. Підземні поштовхи були зафіксовані близько 3:30. Найбільше "дісталося" жителям Білгород-Дністровського району: там рівень поштовхів був близько 4 балів.

Сейсмічна активність, яка зачіпає Закарпаття, трапляється, як правило, раз на 100-120 років. Останні поштовхи були в 1908-му. Це сейсмічно активний регіон, в якому магнітуда катастрофи може досягати 8 балів.