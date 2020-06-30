У Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,4 бала

У Чернівецькій області, в якій нещодавно сталися масштабні затоплення, у понеділок, 29 червня, стався землетрус силою 2,4 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомила пресслужба Головного центру спеціального контролю.

Сейсмологам вдалося зафіксувати підземні поштовхи в районі міста Новодністровськ, Сокирянського району в 11:41 на глибині 5 км. Землетрус був силою в 2,4 бала за шкалою Ріхтера. Як зазначають у центрі, підземні поштовхи не представляли загрози для населення, а інтенсивність коливань була нижча ніж межа чутливості людей.

Як повідомляли Українські Новини, на Великдень, в Івано-Франківській області в районі міста Долина на глибині приблизно 2 км стався землетрус потужністю 3,2 за шкалою Ріхтера в той час, як у Карпатах панує нетипова для літа погода з хуртовиною та морозами.

У ніч на п'ятницю, 31 січня, хвилі від землетрусу в Румунії дійшли до Одеси. Підземні поштовхи були зафіксовані близько 3:30. Найбільше "дісталося" жителям Білгород-Дністровського району: там рівень поштовхів був близько 4 балів.

Тим часом негода в західних областях України знищила 120 мостів.