В Одесу дійшов румунський землетрус: рибки сходили з розуму, а коти спали спокійно

У ніч на п'ятницю, 31 січня, хвилі від землетрусу в Румунії дійшли до Одеси.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Підземні поштовхи були зафіксовані близько 3:30. Найбільше "дісталося" жителям Білгород-Дністровського району: там рівень поштовхів був близько 4 балів.

Подію вже прокоментували місцеві жителі в соцмережах. При цьому одні повідомили, що відчули поштовхи навіть на 9-му поверсі, а інші заявили, що нічого не відчули, хоча живуть на першому. В цілому, за словами людей, "трясло" місто близько 15 секунд. Поштовхи середньої сили. При цьому не всі тварини турбувалися під час землетрусу: за даними місцевих жителів, рибки в акваріумах "скаженіли", а от коти спали спокійно.

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Деякі повідомляли, що вони вони теж так міцно спали, що навіть нічого не відчули.

Коментарі на Facebook. Частина 2

В ДСНС підкреслили, що звернень від жителів в зв'язку з нещодавнім землетрусом не було. За даними соцмереж, найбільше, що сталося під час землетрусу - відкривалися дверцята шаф.

Землетрус пройшов у Румунії. Його магнітуда - 5,1 балів. Він відбувся на глибині 140 кілометрів. Сейсмічна активність була зафіксована в 3:26. Даних про руйнування і постраждалих в результаті підземних поштовхів немає.

Землетрус відчувався в радіусі 250 кілометрів. Крім України, землетрус відчували жителі сусідніх Болгарії і Молдови.

Як повідомляли Українські Новини, 24 січня Закарпаттю прокотилася землетрус, а жителі чули підземні поштовхи.