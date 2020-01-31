В Одесу дійшов румунський землетрус: рибки сходили з розуму, а коти спали спокійно

У ніч на п'ятницю, 31 січня, хвилі від землетрусу в Румунії дійшли до Одеси. Про це повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Підземні поштовхи були зафіксовані близько 3:30. Найбільше "дісталося" жителям Білгород-Дністровського району: там рівень поштовхів був близько 4 балів. Подію вже прокоментували місцеві жителі в соцмережах. При цьому одні повідомили, що відчули поштовхи навіть на 9-му поверсі, а інші заявили, що нічого не відчули, хоча живуть на першому. В цілому, за словами людей, "трясло" місто близько 15 секунд. Поштовхи середньої сили. При цьому не всі тварини турбувалися під час землетрусу: за даними місцевих жителів, рибки в акваріумах "скаженіли", а от коти спали спокійно. Коментарі на Facebook Деякі повідомляли, що вони вони теж так міцно спали, що навіть нічого не відчули. Коментарі на Facebook. Частина 2 В ДСНС підкреслили, що звернень від жителів в зв'язку з нещодавнім землетрусом не було. За даними соцмереж, найбільше, що сталося під час землетрусу - відкривалися дверцята шаф. Землетрус пройшов у Румунії. Його магнітуда - 5,1 балів. Він відбувся на глибині 140 кілометрів. Сейсмічна активність була зафіксована в 3:26. Даних про руйнування і постраждалих в результаті підземних поштовхів немає. Землетрус відчувався в радіусі 250 кілометрів. Крім України, землетрус відчували жителі сусідніх Болгарії і Молдови. Як повідомляли Українські Новини, 24 січня Закарпаттю прокотилася землетрус, а жителі чули підземні поштовхи. Раніше Землетрус магнітудою 2,2 сталася у Львівській області. Нагадаємо, в Греції на північний захід від Афін стався землетрус силою 5,1 бала. Землетрус потряс Афіни, вибивши телефонні мережі і електрику в деяких частинах міста.