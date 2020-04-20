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20 квітня 2020, понеділок, 10:00 10
Азія 2020-04-20T10:25:38+03:00
Українські Новини
В Японії стався потужний землетрус

В Японії стався потужний землетрус

Анна Рудык
Тихий океан, Землетрус, Землетрус в Японії, підземні поштовхи
Землетрус. Фото: @GismeteoNews
Землетрус. Фото: @GismeteoNews

Сьогодні вранці, 20 квітня, в Японії біля східного узбережжя стався потужний землетрус силою 6,4 бала. Про це свідчать дані Геологічної служби США, передає The Straits Times.

Так, повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився в 41,7 км від морського дна Тихого океану.

"Епіцентр землетрусу знаходився в 41,7 км від морського дна Тихого океану, менш ніж в 50 км від узбережжя префектури Міягі", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, Японське метеорологічне агентство зафіксувало, що сила землетрусу дорівнювала 6,1 бала, а його глибина - 50 км, інформує The Japan Times. Підземні поштовхи почали відчуватися після 5:30 ранку.

Попередження про цунамі не надходило, ризик нещасних випадків і збитку оцінюється як низький.

Японія знаходиться на тихоокеанському "вогняному кільці", дузі інтенсивної сейсмічної активності, яка простягається через Південно-Східну Азію і Тихоокеанський басейн.

Як повідомляли Українські Новини, на Закарпаття біля Ужгорода відбулися два землетруси на Великдень.

Також нещодавно на турецько-іранської кордоні в неділю стався землетрус магнітудою 5,7. Загинули 9 осіб.

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