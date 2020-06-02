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02 червня 2020, вівторок, 12:12 17
Суспільство 2020-06-02T14:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні – другий за добу землетрус

В Україні – другий за добу землетрус

Кира Молчанова
Долина, Землетрус, магнітуда, Івано-Франківська область
Костел Різдва. Долина. Івано-Франківська область. Фото: Вікіпедія.
Костел Різдва. Долина. Івано-Франківська область. Фото: Вікіпедія.

Після того, як мешканці Прикарпаття відчули вранці 1 червня підземні поштовхи, в Івано-Франківській області зафіксували ще один землетрус магнітудою 3,2 бала.

Про це повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю.

"1 червня Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус ... магнітудою 3,2 бала за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу знаходилося в районі. Долина, Івано-Франківської області на глибині 2 км", — сказано в повідомленні.

У центрі спеціального контролю заспокоїли, що землетрус відчувався лише окремими людьми, особливо на верхніх поверхах будівель. Загрози для населення він не становив.

Як повідомляли Українські Новини, 20 квітня в Японії стався потужний землетрус.

До цього в Середземному морі стався землетрус магнітудою 4,9 балів.

Раніше в ніч на 31 січня, хвилі від землетрусу в Румунії торкнулися Одесу. Поштовхи відчувалися слабо, але їх відчули люди і домашні улюбленці.

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