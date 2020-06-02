В Україні – другий за добу землетрус

Після того, як мешканці Прикарпаття відчули вранці 1 червня підземні поштовхи, в Івано-Франківській області зафіксували ще один землетрус магнітудою 3,2 бала. Про це повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю. "1 червня Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус ... магнітудою 3,2 бала за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу знаходилося в районі. Долина, Івано-Франківської області на глибині 2 км", — сказано в повідомленні. У центрі спеціального контролю заспокоїли, що землетрус відчувався лише окремими людьми, особливо на верхніх поверхах будівель. Загрози для населення він не становив. Як повідомляли Українські Новини, 20 квітня в Японії стався потужний землетрус. До цього в Середземному морі стався землетрус магнітудою 4,9 балів. Раніше в ніч на 31 січня, хвилі від землетрусу в Румунії торкнулися Одесу. Поштовхи відчувалися слабо, але їх відчули люди і домашні улюбленці.