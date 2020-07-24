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  • У Луганській області знову почалася пожежа, загорілася трав'яна підстилка
24 липня 2020, пʼятниця, 17:01 9
Події 2020-07-24T18:45:02+03:00
Українські Новини
У Луганській області знову почалася пожежа, загорілася трав'яна підстилка

У Луганській області знову почалася пожежа, загорілася трав'яна підстилка

Ольга Фандорина
пожежа, новини Луганська, пожежа в Луганській області
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС Луганської області
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС Луганської області

У Новоайдарівському районі Луганської області знову почалася пожежа. Цього разу сталося загоряння трав'яного настилу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежа сталася поблизу населеного пункту Трьохізбенка.

До гасіння залучили 16 осіб і шість одиниць техніки, з них від ДСНС вісім осіб особового складу та дві одиниці техніки.

Додатково до місця пожежі від Держслужби слід дев'ять одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, загрози населеним пунктам через пожежу, яка виникла в результаті обстрілу в Луганській області, немає, в той час, як Кабмін виділив 54,7 млн гривень на ліквідацію наслідків.

Раніше підтверджена загибель 5 і госпіталізація 34 осіб через пожежу в Луганській області.

Тим часом Національна поліція розглядає три основні версії пожеж в Луганській області - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.

До гасіння пожежі в Луганській області залучені Збройні сили, Національна гвардія.

Поліція не пустила добровольців Нацкорпуса в охоплені вогнем села в Луганській області.

 

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