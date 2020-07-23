Лісова пожежа в Луганській області: загрози населеним пунктам немає

Загрози населеним пунктам через пожежу, яка виникла в результаті обстрілу в Луганській області, немає, тоді як Кабмін виділив 54,7 млн гривень на ліквідацію наслідків.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

Зазначається, що 22 липня в ДСНС надійшла інформація, що в результаті обстрілу поблизу Лопаскиного Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави, чагарників і деревини.

"Станом на 07:00 23 липня спостерігається тління окремих осередків сухої трави, чагарників і деревини в межах контрольованого периметра. Загрози населеним пунктам немає", — сказано в повідомленні.

До гасіння залучено 252 людини і 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 170 людей і 41 одиниць техніки (у тому числі один піротехнічний розрахунок).

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня ДСНС ліквідувала пожежу в Луганській області, яка виникла 6 липня.

Раніше повідомлялося про те, що підтверджена загибель 5 і госпіталізація 34 осіб через пожежу в Луганській області.