підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 липня 2020, четвер, 11:43 9
Силові структури 2020-07-23T12:45:02+03:00
Українські Новини
Лісова пожежа в Луганській області: загрози населеним пунктам немає

Лісова пожежа в Луганській області: загрози населеним пунктам немає

Елена Новикова
пожежа, Луганська область, Лісова пожежа, пожежа в Луганській області
Ліквідація пожежі в Луганській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі в Луганській області. Фото: ДСНС

Загрози населеним пунктам через пожежу, яка виникла в результаті обстрілу в Луганській області, немає, тоді як Кабмін виділив 54,7 млн гривень на ліквідацію наслідків.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

Зазначається, що 22 липня в ДСНС надійшла інформація, що в результаті обстрілу поблизу Лопаскиного Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави, чагарників і деревини.

"Станом на 07:00 23 липня спостерігається тління окремих осередків сухої трави, чагарників і деревини в межах контрольованого периметра. Загрози населеним пунктам немає", — сказано в повідомленні.

До гасіння залучено 252 людини і 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 170 людей і 41 одиниць техніки (у тому числі один піротехнічний розрахунок).

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня ДСНС ліквідувала пожежу в Луганській області, яка виникла 6 липня.

Раніше повідомлялося про те, що підтверджена загибель 5 і госпіталізація 34 осіб через пожежу в Луганській області.

Більше новин про: пожежа Луганська область Лісова пожежа пожежа в Луганській області

Поліція встановлює обставини загоряння будинку Шаб...
У Луганській області не залишилося відкритого вогн...
На окупованих територіях Луганської області створи...
Кабмін виділив 54,7 млн гривень на ліквідацію насл...
Захворюваність на коронавірус зростає третій день поспіль
Адаптивний карантин в Україні продовжили. Скільки днів до його завершення і що дозволено
Новини
SkyUp ввів формат триденних подорожей з проживанням у готелях. У скільки обійдеться вікенд 12:32
Європейська Бізнес Асоціація заявляє про тиск Антимонопольного комітету на іноземних інвесторів 12:27
"Дніпро" стане найбільшим кіберспортивним готелем світу, – Кохановський 12:21
Чоловік, який погрожував правоохоронцям гранатою в Полтаві, взяв в заручники поліціянта 12:03
Харківська область готова до пом'якшення карантину. 6 областей — не готові 12:03
більше новин
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH 15:08
більше новин
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Економічний комітет Верховної Ради звернувся до Зеленського і Шмигаля через незаконний тиск на агрохолдинг Бахматюка, - ЗМІ 13:13
Валентин Бур'янів. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд виправдав плавця з Гідропарку, за яким гналися поліцейські під час жорсткого карантину 15:46
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад 11:32
більше новин
МОЗ розробило правила проведення футбольних матчів з присутністю вболівальників під час карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok