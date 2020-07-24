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24 липня 2020, пʼятниця, 13:42 8 Документ
Президент 2020-07-24T14:00:02+03:00
Українські Новини
У червні Зеленський заробив 28 тисяч гривень

У червні Зеленський заробив 28 тисяч гривень

Елена Новикова
Президент України, Володимир Зеленський, зарплата президента, зарплата чиновників
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський, який продав свій будинок і тимчасово переїхав на держдачу, в червні заробив 28 тисяч гривень.

Про це сказано у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Заробітну плата Президента України Володимиру Зеленському в червні 2020 року нараховано в розмірі посадового окладу - 28 000 гривень", — сказано в ньому.

Надбавки і премії до зарплати глави держави законодавством не передбачені.

З нарахованої суми виплачено 5 460 гривень податків і зборів.

Відповідно, Зеленському видали 22 540 гривень зарплати.

На час карантину зарплата в органах державної влади обмежена 47,2 тис. гривень.

Це обмеження не стосується Президента, оскільки його зарплата фіксована і становить суму, що менша від зазначеної.

Зарплата Володимира Зеленського в червні. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата Володимира Зеленського в червні. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, перед появою в реєстрі даних про продаж майна прес-служба Президента повідомила, що Зеленський заявив Національному агентству по запобіганню корупції (НАЗК) про порушення ним законодавства у зв'язку з ненаданням інформації про суттєві зміни в майновому стані.

Однак ці зміни стосувалася облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 5,1 млн гривень. Пізніше президент Володимир Зеленський задекларував 13,5 млн гривень доходів від відчуження майна, зокрема, він продав свій будинок в Іванковичах.

Тим часом, НАЗК вручило Зеленському два протоколи про адміністративне порушення у зв'язку з неподанням цих даних і передасть відповідні матеріали до суду.

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