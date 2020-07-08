НАЗК вручило Зеленському два адмінпротоколи за недекларування істотних змін у майні

Після того, як президент Володимир Зеленський зізнався у неподанні даних про суттєві зміни в майновому стані Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вручило йому два протоколи про адміністративне порушення.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК, передають Українські Новини.

За даними агентства, після вступу на посаду президента Зеленський здійснив купівлю і продаж облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Загальна вартість придбаних і проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

Таким чином, Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту купівлі і продажу ОВДП.

Однак таке повідомлення до реєстру не надходило.

"7 липня голова НАЗК Олександр Новіков склав і вручив президентові два протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП)", - повідомляє пресслужба агентства.

Відповідні матеріали будуть передані в суд.

Як повідомляли Українські Новини, сім'я президента Зеленського задекларувала 28 млн гривень, сім годинників від світових брендів і готель в Грузії.

Тим часом НАЗК починає перевіряти відповідність способу життя чиновників їх деклараціям.