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09 липня 2020, четвер, 22:49 6
Президент 2020-07-09T23:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський тимчасово переїхав на держдачу

Зеленський тимчасово переїхав на держдачу

Надежда Комендантова
Конча-заспа, Президент, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: УП
Зеленський. Фото: УП

Тимчасово проживає у державній резиденції в Конча-Заспі: Офіс Президента підтверджує, що Президент Володимир Зеленський продав земельну ділянку і будинок в Іванковичах (Київська область). Про що раніше стало відомо з розслідувань журналістів "Радіо Свобода".

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Офісу Президента.

"Глава держави у липні 2020 продав будинок в с. Іванковичі в Київській області. Крім того, Володимир Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташований проданий будинок. Президент України з сім'єю тимчасово проживатиме в державній резиденції "Конча-Заспа", - йдеться у відповіді на запит агентства.

7 липня Зеленський задекларував 13,5 млн гривень доходів від відчуження майна.

Відповідно до внесених ним до реєстру декларацій змін у майновому стані, 2 липня майно Президента на суму 13 млн 470 тис. гривень придбала Валентина Кисіль - дружина заступника голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Юрія Кисіля.

Зеленський отримав 1 млн 356 тис. гривень за продаж їй земельної ділянки, а ще 12 млн 114 тис. гривень - за відчуження нерухомого майна, але якого саме - не вказано.

Згідно з декларацією глави держави за 2019 рік, у його власності є тільки одна земельна ділянка - в Іванковичах Київської області, де він проживає разом із сім'єю.

Цю ділянку площею 1,2 тис. кв. м Зеленський придбав у 2009 році за 702 тис. гривень.

Водночас будинок на цій ділянці площею 354 кв. м, де проживає сім'я Президента, обійшовся Зеленському у 2008 році у 815 тис. гривень.

Яке нерухоме майно Зеленський продав за 12 млн гривень - не було відомо.

Належні йому паркомісця і квартири в Києві були придбані за ціною від 145 до 745 тис. гривень.

Тільки квартира в Києві на 270 тис. кв. м коштує 19,3 млн гривень, однак її власником є зареєстрована на Кіпрі компанія Aldorante Limited, а сім'я Зеленського має право користування.

Українські Новини одразу звернулися до Офісу Президента з проханням пояснити,  яке майно продав Президент і де він проживає на цю мить.

Пресслужба пообіцяла відповісти, але неоперативно, оскільки два дні поспіль Зеленський з командою перебував у робочих поїздках в регіонах.

9 липня "Радіо Свобода" оприлюднило розслідування про те, що Зеленський переїхав у державну резиденцію в Конча-Заспі.

Агентство попросило Офіс Президента прокоментувати цю інформацію.

Офіс заявив, що Зеленський продав земельну ділянку і будинок в Іванковичах, але не підтвердив продаж квартири в центрі Києва.

Також Офіс підтвердив, що Зеленський із сім'єю проживає в держрезиденції, але запевнив, що це тимчасово.

Де Президент планує жити в майбутньому, пресслужба не уточнила.

Раніше Зеленський неодноразово скаржився на часті протести біля його будинку в Іванковичах і квартири в центрі Києва, які доставляють незручності також сусідам Президента.

Як повідомляли Українські Новини, перед появою в реєстрі даних про продаж майна пресслужба Президента повідомила, що Зеленський заявив Національному агентству по запобіганню корупції (НАК) про порушення ним законодавства у зв'язку з ненаданням інформації про суттєві зміни в майновому стані.

Однак ці зміни стосувалася облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 5,1 млн гривень. Пізніше президент Володимир Зеленський задекларував 13,5 млн гривень доходів від відчуження майна, зокрема, він продав свій будинок в Іванковичах.

Тим часом, НАК вручив Зеленському два протоколи про адміністративне порушення у зв'язку з неподанням цих даних і передасть відповідні матеріали до суду.

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