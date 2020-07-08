Зеленський продав нерухомість на 13,5 млн гривень

Після того, як президент Володимир Зеленський зізнався у неподанні даних про суттєві зміни в майновому стані, він задекларував 13,5 млн гривень доходів від відчуження майна.

Про це свідчать внесені в реєстр декларацій зміни в майновий стан, передають Українські Новини.

2 липня майно президента на суму 13 млн 470 тис. гривень придбала Валентина Кисіль.

Зеленський отримав 1 млн 356 тис. гривень за продаж їй земельної ділянки, а ще 12 млн 114 тис. гривень - за відчуження нерухомого майна, але якої саме - не зазначено.

Згідно з декларацією глави держави за 2019 рік, у його власності є тільки одна земельна ділянка - в Іванковичах Київської області, де він проживає разом з сім'єю.

Цю ділянку площею 1,2 тис. кв. м Зеленський придбав у 2009 році за 702 тис. гривень.

Водночас будинок на цій ділянці площею 354 кв. м, де проживає сім'я президента, обійшовся Зеленському у 2008 році у 815 тис. гривень.

Яке нерухоме майно Зеленський продав за 12 млн гривень - невідомо.

Належні йому паркомісця і квартири в Києві були придбані ним від 145 до 745 тис. гривень.

Тільки квартира в Києві на 270 тис. кв. м коштує 19,3 млн гривень, однак її власником є зареєстрована на Кіпрі компанія Aldorante Limited, а сім'я Зеленського має право користування нею.

Раніше Зеленський неодноразово скаржився на часті протести біля його будинку в Іванковичах і квартири в центрі Києва, які доставляють незручності також сусідам президента.

Перед появою в реєстрі даних про продаж майна пресслужба президента повідомила, що Зеленський заявив Національному агентству із запобігання корупції (НАЗК) щодо порушення ним законодавства у зв'язку з ненаданням інформації про суттєві зміни в майновому стані.

Однак ці зміни стосувалася облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 5,1 млн гривень.

НАЗК вручило Зеленському два протоколи про адміністративне порушення у зв'язку з неподанням цих даних і передасть відповідні матеріали до суду.

Як повідомляли Українські Новини, на початку року Зеленський задекларував 5 млн гривень роялті від "Кварталу 95".

До цього Зеленський отримав мільйон від оренди майна іноземцям.