підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 липня 2020, середа, 11:29 21
Президент 2020-07-08T13:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський продав нерухомість на 13,5 млн гривень

Зеленський продав нерухомість на 13,5 млн гривень

Виолетта Чайковская
Володимир Зеленський, декларація Зеленського, продаж нерухомості
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Після того, як президент Володимир Зеленський зізнався у неподанні даних про суттєві зміни в майновому стані, він задекларував 13,5 млн гривень доходів від відчуження майна.

Про це свідчать внесені в реєстр декларацій зміни в майновий стан, передають Українські Новини.

2 липня майно президента на суму 13 млн 470 тис. гривень придбала Валентина Кисіль.

Зеленський отримав 1 млн 356 тис. гривень за продаж їй земельної ділянки, а ще 12 млн 114 тис. гривень - за відчуження нерухомого майна, але якої саме - не зазначено.

Згідно з декларацією глави держави за 2019 рік, у його власності є тільки одна земельна ділянка - в Іванковичах Київської області, де він проживає разом з сім'єю.

Цю ділянку площею 1,2 тис. кв. м Зеленський придбав у 2009 році за 702 тис. гривень.

Водночас будинок на цій ділянці площею 354 кв. м, де проживає сім'я президента, обійшовся Зеленському у 2008 році у 815 тис. гривень.

Яке нерухоме майно Зеленський продав за 12 млн гривень - невідомо.

Належні йому паркомісця і квартири в Києві були придбані ним від 145 до 745 тис. гривень.

Тільки квартира в Києві на 270 тис. кв. м коштує 19,3 млн гривень, однак її власником є зареєстрована на Кіпрі компанія Aldorante Limited, а сім'я Зеленського має право користування нею.

Раніше Зеленський неодноразово скаржився на часті протести біля його будинку в Іванковичах і квартири в центрі Києва, які доставляють незручності також сусідам президента.

Перед появою в реєстрі даних про продаж майна пресслужба президента повідомила, що Зеленський заявив Національному агентству із запобігання корупції (НАЗК) щодо порушення ним законодавства у зв'язку з ненаданням інформації про суттєві зміни в майновому стані.

Однак ці зміни стосувалася облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 5,1 млн гривень.

НАЗК вручило Зеленському два протоколи про адміністративне порушення у зв'язку з неподанням цих даних і передасть відповідні матеріали до суду.

Як повідомляли Українські Новини, на початку року Зеленський задекларував 5 млн гривень роялті від "Кварталу 95".

До цього Зеленський отримав мільйон від оренди майна іноземцям.

Більше новин про: Володимир Зеленський декларація Зеленського продаж нерухомості

У Києві вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу за добу
У Київській області вдвічі збільшилась захворюваність на коронавірус
Новини
У Києві готуються до дистанційного навчання у школах з вересня 14:03
Як змінилась вартість доставки газу у Дніпрі з 1 липня? 13:52 Прес-реліз
Одеса отримає унікальний туристичний об'єкт — Іваницький 13:44
В аеропорту Афін застрягла ще одна туристка з України 13:37
Працівникам ОГХК не вистачило зарплати через касові розриви, – ЗМІ 13:31
більше новин
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт 17:49
ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції 13:06
більше новин
Менше вакансій і перехід в "онлайн". Як змінився ринок праці за карантин 09:34
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Цвітіння Чорного моря. Скриншот відео spacecenter.gov.ua
Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу 06:38
Після дводенного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:58
більше новин
Після послаблення карантину Львівська область знову потрапила в список не готових до пом'якшення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok