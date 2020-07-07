Зеленський зізнався в недекларуванні прибутків у власній декларації

У той час, як сім'я президента отримує прибуток від надання майна в оренду іноземцям, Володимир Зеленський особисто поінформував Національне агентство з запобігання корупції (НАПК) щодо порушення ним законодавства у зв'язку з ненаданням інформації про суттєві майнові зміни.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський особисто поінформував Національне агентство із запобігання корупції щодо порушення ним законодавства у зв'язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані", - сказано в ньому.

В 2019 році сім'я глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,1 млн гривень і здійснила витрати на придбання ОВДП у сумі 5,2 млн гривень.

Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

Відповідно до законодавства, Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту покупки і продажу ОВДП.

Проте реєстр не надходили такі повідомлення.

Зеленський зазначає, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, сім'я президента Зеленського задекларувала 28 млн гривень, сім годин від світових брендів і готель в Грузії.

У квітні 2019 року Міністерство оборони заявило, що Зеленський проігнорував 4 повістки про призов на строкову військову службу у 2014-2015 роках, а Зеленський повідомив, що не отримував повісток про призов на строкову військову службу в 2014-2015 роках.