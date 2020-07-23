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23 липня 2020, четвер, 20:30 6
Фінанси 2020-07-23T21:30:02+03:00
Українські Новини
На виплату липневих пенсій направили ще 1,5 мільярда

На виплату липневих пенсій направили ще 1,5 мільярда

Надежда Комендантова
ПФУ, пенсія, фінансування пенсій
Пенсії. Фото: censor.net
Пенсії. Фото: censor.net

Пенсійний фонд України у четвер, 23 липня 2020, відповідно до затвердженого графіку, продовжує фінансування пенсій липня після того, як станом на понеділок, було профінансовано пенсій на суму 31,8 мільярда гривень, що становить 80,9% потреби місяця.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,5 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 36,6 млрд гривень", — повідомляється в ньому.

На фінансування пенсій направили ще 1,5 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд УкраїниНа фінансування пенсій направили ще 1,5 мільярда гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, українці з 4 липня отримують підвищені пенсії у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, однак виплати проіндексували не всім.

Також повідомлялося про те, що українців чекають три етапи підвищення пенсій.

Крім того, в Пенсійному фонді України спростували інформацію про підвищення виплат на 11%.

Раніше серед переваг пенсійної реформи експерти називали те, що накопичувальну пенсію можна буде передати у спадок.

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