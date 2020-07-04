Українці з 4 липня отримають підвищені пенсії: на скільки зросли виплати

Пенсійний фонд провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 в зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн. А в суботу, 4 липня, починається виплата липневих, вже підвищених, пенсій.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду, передають Українські Новини.

Для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж.

Незалежно від того, працює пенсіонер чи ні, з 1 липня збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.

Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять в пенсійної виплати, обчислюється від прожиткового мінімуму.

Соціальна пенсія також зросте до 1712 гривень. Її отримують ті українці, які досягли пенсійного віку, але не напрацювали досить стажу для отримання соціальної виплати.

Мінімальна пенсія:

з 1 січня 2020 - 1638 гpн.

з 1 липня 2020 - 1712 гpн.

з 1 грудня 2020 - 1769 грн.

Розміри виплат з 01.07.2020

Назва підвищення % від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність Розмір з 01.12.2019 (грн) Розмір з 01.07.2020 (Грн) різниця (Грн) Мінімальний розмір пенсії за віком 100 1638,00 1 712,00 74,00 Мінімальний розмір пенсійної виплати 100 1638,00 1 712,00 74,00 Максимальний розмір пенсійної виплати 10 прожиткових 16380,00 17 120,00 740,00 Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни І група II група III групи Учасники бойових дій 650 525 360 165 10 647,00 8 599,50 5 896,80 2 702,70 11 128,00 8 988,00 6 163,20 2 824,80 481,00 388,50 266,40 121,10 Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ЧАЕС І група II група III групи 285 255 225 4 668,30 4 176,90 3 685,50 4 879,20 4 365,60 3 852,00 210,90 188,70 166,50 Розмір пенсії шахтарям 3 прожиткових 4 914,00 5 136,00 222,00 Пенсія за особливі заслуги перед Україною 20-40 327,60-655,20 342,40-684,80 14,80-29,60 Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи 50 819,00 856,00 37,00 Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 2 групи 40 655,20 684,80 29,60 Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 3 групи 30 491,40 513,60 22,20 Підвищення учасникам бойових дій 25 409,50 428,00 18,50 Підвищення учасникам війни 15 245,70 256,80 11,10 Підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю 20 327,60 342,40 14,80 Підвищення жертвам нацистських переслідувань (особам з інвалідністю) І група II група III групи 50 40 30 819,00 655,20 491,40 856,00 684,80 513,60 37,00 29,60 22,20

Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Виплата перерахованих пенсій буде проводитися з 4 липня.

Таким чином, мінімальний розмір пенсії за віком 1638,00 грн збільшується на 74 грн і складе 1712 грн. Це для непрацюючих пенсіонерів.

А непрацюючим пенсіонерам, у яких пенсія за віком, обчислена за формулою, є більшою за мінімальну, перераховується доплата за понаднормовий стаж.

Крім того, з 1 липня підвищили:

розміри мінімальних пенсійних виплат:

за інвалідністю (100% ПМ) та у зв'язку з втратою годувальника відповідно до Закону 1058 (100, 120, 150% ПМ в залежності від кількості утриманців, на яких призначена пенсія)

шахтарям (3 ПМ)

особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій (165, 360, 525, 650% ПМ) і ліквідаторам з інвалідністю внаслідок ЧАЕС (225, 255, 285% ПМ)

мінімальні розміри пенсій:

у зв'язку з втратою годувальника з числа військовослужбовців (2ПМ)

особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (від 100 до 180% ПМ)

Також підвищуються виплати:

учасникам бойових дій і особам з інвалідністю внаслідок війни (25, 30, 40, 50% ПМ)

членам сімей ветеранів війни (10, 15% ПМ)

жертвам нацистських переслідувань та членам їх сімей (10, 15, 25, 30, 40, 50% ПМ).

У той же час, підвищуються пенсії за особливі заслуги перед Україною (20-40% ПМ), розмір максимальної пенсійної виплати (10 ПМ), державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни (15-100%).

Крім того, підвищується: розмір надбавки донорам і дітям війни.

Підвищення пенсій в Україні з 1 липня. Інфографіка: Пенсійний кур'єр

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%.

Після пенсійної реформи, яка запланована на 2021 рік, українці зможуть отримувати дві або три пенсії замість однієї.