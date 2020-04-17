Як вплинула пожежа в Чорнобильській зоні на рівень радіації в Києві. Дані ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що радіаційний фон у Києві та Київській області знаходиться в межах норми, в той час, як у столиці рівень забруднення повітря перевищив норму майже в 3,5 рази.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Протягом дня 16 квітня на території Київської області зафіксовані випадки загоряння трав'яного настилу та лісової підстилки, зокрема у Вишгородському, Іванківському районах та на території Ірпінської зони.

Також на території Києва та Київської області спостерігалися окремі випадки спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств.

Крім того, на території Житомирської області триває гасіння декількох вогнищ загоряння трав'яного настилу.

Разом з тим протягом дня дув вітер західного напрямку, а до вечора змінився на північно-західний.

з Огляду на це та з урахуванням умов пересування повітряних мас і атмосферного тиску утворилися сприятливі умови для поширення продуктів горіння у повітрі на території міста Києва.

"Хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе", - сказано в повідомленні.

Радіаційний фон у Києві та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (Київ - 0,012 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год при допустимій тлі 0,05 мР/год, Чорнобиль - 0,023 мР/год, на КДП "Дитятки" - 0,02 мР/год при контрольно допустимому рівні в 0,055 мР/год).

Як повідомляли Українські Новини, Київ закликав жителів міста тримати вікна закритими і обмежити перебування на свіжому повітрі із-за наявності в ньому продуктів горіння.

Також МОЗ дав рекомендації мешканцям Києва та області, як уберегти себе від наявності в повітрі продуктів горіння.до