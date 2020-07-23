ЄС виділив Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги

Відповідні меморандум і кредитну угоду було підписано на зустрічі в Брюсселі (Бельгія), передають Українські Новини.

Отримані кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності країни.

Це найбільша сума серед усіх коштів, виділених Євросоюзом 10 країнам на подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці квітня Європейська комісія схвалила пропозицію щодо надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

Сторонами повинен бути узгоджений і підготовлений меморандум про взаєморозуміння та кредитної угоди між Україною і ЄС, яке має містити фінансові умови і умови структурної політики для виплати відповідних траншів.

Україна планує в четвер, 23 липня, оголосити прискорену пропозицію обміну за певними непогашеними облігаціями зовнішніх державних позик України з терміном погашення в 2021 і 2022 роках на суму до 750 млн доларів одночасно з випуском нових облігацій.