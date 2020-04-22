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22 квітня 2020, середа, 14:05 17
Зовнішня політика 2020-04-22T16:00:03+03:00
Українські Новини
Єврокомісія схвалила макрофінансову допомогу Україні на €1,2 млрд

Єврокомісія схвалила макрофінансову допомогу Україні на €1,2 млрд

Ярина Вацяк
Євросоюз, фіндопомога, Фінансова допомога Україні
Євросоюз. Фото: pixabay
Євросоюз. Фото: pixabay

Європейська комісія схвалила пропозицію щодо надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро в той час, як експерти прогнозують падіння зарплат, зростання цін і долара.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Міністерство фінансів вітає схвалення Європейською Комісією пропозиції щодо пакету макрофінансової (кредитної) допомоги на суму 3 млрд євро для підтримки в контексті пандемії Covid-19 десяти країн-партнерів.

Пакет допомоги буде орієнтований на сусідні з Європейським Союзом, і країни-партнери політики розширення ЄС, у тому числі: Албанію, Боснію і Герцеговину, Грузію, Йорданію, Косово, Молдови, Чорногорії, Північну Македонію, Туніс та Україну.

"Пропозицію Європейської Комісії, після затвердження її Європейським парламентом та Радою ЄС, що відкриє можливість надання пільгового кредиту на суму 1,2 млрд євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги ЄС", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи нагальну необхідність в залученні додаткових ресурсів для забезпечення боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками, Міністерство фінансів розраховує на оперативне узгодження і прийняття відповідного позитивного рішення Європейським парламентом і Радою ЄС.

У разі затвердження пропозиції Європейською комісією, сторонами має бути узгоджений і підготовлений меморандум про взаєморозуміння та кредитної угоди між Україною і ЄС, який має містити фінансові умови і умови структурної політики для виплати відповідних траншів.

Як повідомляли Українські Новини, радник президента Володимира Зеленського з питань економіки Олег Устенко заявив, що заходи щодо стимулювання економіки будуть впроваджувати після піку захворюваності коронавірусом.

Тим часом, МВФ спрогнозував спад не тільки української, але і світової економіки у 2020 році на 3%.

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