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03 червня 2019, понеділок, 13:11 21
Економіка 2019-06-03T15:45:03+03:00
Українські Новини
За літо Україна повинна виплатити $1,8 млрд зовнішніх боргів, - глава Ради НБУ Данилишин

За літо Україна повинна виплатити $1,8 млрд зовнішніх боргів, - глава Ради НБУ Данилишин

Долар
Долар

Голова Ради Національного банку україни Богдан Данилишин зазначає, що за 3 літніх місяці Україна повинна виплатити зовнішніх боргів на 1,8 млрд доларів, а окремо у вересні – 1,7 млрд доларів.

Про це він повідомив в соцмережі facebook, передають Українські Новини.

"За три літніх місяці Україні потрібно буде сплатити зовнішніх боргів на суму 1,8 млрд доларів, у вересні – 1,7 млрд доларів. Плюс до цього - очікуваний в липні-серпні вихід нерезидентів з гривневих ОВДП, які вони купували у січні-квітні, приблизно на еквівалент 1 млрд доларів, з подальшою конвертацією отриманих грошей у валюту", - написав Данилишин.

При цьому він додав, що, згідно із Законом України "Про Національний банк України", золотовалютний резерв використовується виключно для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України.

Не допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитів і гарантій та інших зобов'язань резидентам і нерезидентам України.

"Тому уряду слід мати на увазі ці позиції. Думаю, що незалежність НБУ дозволяє проводити досить зважену незалежно ні від кого політику використання золотовалютних резервів. Як говориться - не живемо одним днем", - написав глава Ради регулятора.

За його даними, міжнародні резерви НБУ за підсумками травня знизяться через виплат за держборгом 1,7 млрд доларів, тому, якщо зберігається можливість продовження співпраці з МВФ в рамках діючої програми, доцільно цим скористатися.

Як повідомляли Українські Новини, державний борг у квітні збільшився на $1 млрд.

Тим часом, Україні треба виплатити $4,4 млрд зовнішнім кредиторам до 2020.

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