Європарламент схвалив надання Україні макрофінансової допомоги на €1,2 млрд

Європейський парламент схвалив надання Україні макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро, перший транш буде виділений в найкоротші терміни без будь-яких умов, а другий - до липня 2021 року після узгодження умов.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Європейський парламент схвалив €1,2 млрд макрофінансової підтримки для України. Я вдячний за це рішення справжніх друзів, не тільки партнерів", - написав він.

Він зазначив, що солідарність - це ключ до подолання коронавіруса і мінімізації його економічних наслідків.

Тепер Україна чекає остаточного рішення Європейського Союзу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Єврокомісія схвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з коронавірусом,