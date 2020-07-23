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23 июля 2020, четверг, 05:00 222
Экономика 2020-07-23T07:30:03+03:00
Українські Новини
Доллар стремительно дорожает. Официальный курс валют на четверг

Доллар стремительно дорожает. Официальный курс валют на четверг

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Официальный курс
Деньги.
Деньги.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD, в то время, как в среду наличный евро взлетел почти на 40 копеек, а доллар - на 23.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июля, на 6,36 коп. до 27,6647 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,3526
1 доллар США 27,7798
1 швейцарский франк 29,8483
10 иен 2,5956
10 российских рублей 3,9226
1 евро 32,1898

Как сообщали Українські Новини, на межбанковском валютном рынке курс гривны после снижения во вторник на 9 коп. в среду снизился на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

В то же время, аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

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