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22 липня 2020, середа, 11:32 6
Економіка 2020-07-22T12:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль впевнено дорожчає в обмінниках. Курс російської нацвалюти на 22 липня

Рубль впевнено дорожчає в обмінниках. Курс російської нацвалюти на 22 липня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

У середу, 22 липня, в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з минулою добою, 21 липня, середній курс купівлі готівкового рубля підвищився на 8 копійок і становить 3,44 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу підвищився порівняно з вівторком на 4 копійки і становить 3,97 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках станом на 22 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,44 3,97
Максимальний 3,82 5,00
Мінімальний 2,30 3,80

Як повідомляли Українські Новини, середній курс купівлі євро підвищився на 37,56 коп. до 31,4652 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 39,31 коп. до 32,1274 UAH/EUR; продаж готівкового долара тим часом зріс на 23,20 коп. до 27,9877 UAH/USD, курс купівлі зріс на 17,42 коп. до 27,6297 UAH/USD.

Тим часом аналітики не рекомендують продавати валюту – нині це вигідно лише тим, хто купив її взимку, коли курс був від 23,3 до 24,5 UAH/USD.

Крім того, голова Національного банку України Кирило Шевченко має намір сконцентруватися на роботі на відновлення кредитування і зниження рівня непрацюючих кредитів в банківській системі.

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