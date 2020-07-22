Рубль впевнено дорожчає в обмінниках. Курс російської нацвалюти на 22 липня

У середу, 22 липня, в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з минулою добою, 21 липня, середній курс купівлі готівкового рубля підвищився на 8 копійок і становить 3,44 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу підвищився порівняно з вівторком на 4 копійки і становить 3,97 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках станом на 22 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,44 3,97 Максимальний 3,82 5,00 Мінімальний 2,30 3,80

Як повідомляли Українські Новини, середній курс купівлі євро підвищився на 37,56 коп. до 31,4652 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 39,31 коп. до 32,1274 UAH/EUR; продаж готівкового долара тим часом зріс на 23,20 коп. до 27,9877 UAH/USD, курс купівлі зріс на 17,42 коп. до 27,6297 UAH/USD.

Тим часом аналітики не рекомендують продавати валюту – нині це вигідно лише тим, хто купив її взимку, коли курс був від 23,3 до 24,5 UAH/USD.

Крім того, голова Національного банку України Кирило Шевченко має намір сконцентруватися на роботі на відновлення кредитування і зниження рівня непрацюючих кредитів в банківській системі.