Телефон для зв'язку з Зеленським зловмиснику у Луцьку передав перший заступник Нацполіції Коваль

Максиму Кривошу, який захопив заручників в автобусі у Луцьку, телефон для зв'язку з президентом Володимиром Зеленським передав перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль.

Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління Нацполиции у Волинській області Юрій Крошко.

"Коваль передав телефон для зв'язку з президентом", – сказав він.

За його словами, телефон передавався одночасно з передачею води заручникам.

Крошка повідомив, що на перший погляд підозрюваний у теракті в Луцьку був тверезий.

Він додав, що разом з Ковалем до автобуса із заручниками підходив і співробітник СБУ, замаскований під медика.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів, як умовив захопив автобус у Луцьку Кривоша відпустити заручників.

Максима Кривоша затримали правоохоронці після того, як він вийшов з автобуса і здався.

Крім того, захоплення автобуса з людьми у Луцьку Служба безпеки України почала розслідувати як тероризм ч. 1 ст. 258 (терористичний акт).

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкої області, назвався Максимом Поганим.