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22 липня 2020, середа, 10:40 45
Президент 2020-07-22T11:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський розповів, як умовив Кривоша відпустити заручників

Зеленський розповів, як умовив Кривоша відпустити заручників

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Захоплення заручників, Звільнення заручників, захоплення заручників у Луцьку, Максим Кривош
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський розповів, як йому вдалося умовити Максима Кривоша, який захопив 21 липня автобус у Луцьку, відпустити заручників.

Про це він повідомив у відеокоментарі, записаному для ЗМІ, передають Українські Новини.

"Спочатку треба було оцінити його вимоги, наскільки він адекватний чоловік. Ми тримали під контролем все, що відбувається. Були дійсно трохи незрозумілі вимоги, через що це відбувається. Треба було зрозуміти. Потім з'явилася інформація, що мінування йде не тільки цього автобуса, але в Луцьку є ще такі місця", — сказав він.

Переговори з Кривошем тривали 9 годин.

"Протягом десь 9 годин з ним розмовляли всі — від психологів до переговірників. Чоловік погрожував і хотів лише одного — щоб були виконані його вимоги. Пропонували відразу зробити спецоперацію, але ми з вами не знаємо, чим би закінчилася. Це був би штурм, швидкий, і я впевнений, що він був би результативним, але завжди є небезпека, що можуть загинути люди. Тому ми порадилися і я захотів поговорити з цією людиною по телефону, спробувати отримати можливість, щоб він відпустив людей. Я спробував, говорив з ним", — розповів Президент.

Розмова Зеленського з Крывошом тривав до 10 хвилин.

"Мене попередили, що він говорить з усіма 10-15 секунд. Трохи більше він розмовляв з журналістом. А потім кидає трубку, не хоче продовжувати і чекає, щоб були виконані всі його прохання і вимоги. Ми з ним говорили 7-10 хвилин. Ми домовилися, що він зробить перший крок і відпустить кількох наших людей. Я попросив його відпустити пораненого, про якого була інформація, вагітну жінку і дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Тому домовилися, що він відпустить три людини і я після цього запишу відео. Після того як відео вийде у соцмережі, він через півгодини випускає всіх людей. Приблизно так і сталося. Десь 30-40 хвилин — і він відпустив заручників", — поділився подробицями глава держави.

Зеленський підкреслив, що переговори замість штурму для порятунку життів були для нього очевидним рішенням.

"Для мене все це очевидно. Це очевидні для мене кроки. Якщо ми можемо щось робити без штурму, якщо ми не можемо ризикувати життям навіть однієї людини, то я з такими принципами живу, жив і буду жити. Як кажуть, стати Президентом і залишитися людиною. Тому у нас є результат. Результат — всі живі. Ми не боремося за рейтингами, ми боремося за життя. Для мене це найбільша цінність", — резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розмовляв з терористом, який у Луцьку захопив автобус.

У подальшому, Зеленський виконав вимогу терориста Кривоша, і записав відеозвернення із закликом дивитися "Землян".

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