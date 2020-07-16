Хто такий Кирило Шевченко, якого Зеленський пропонує призначити главою НБУ

Кирило Шевченко народився в 1972 році.

Закінчив Харківський державний економічний університет за фахом економіст.

Працював економістом сектору вкладних операцій, економістом кредитного відділу, в. о. начальника сектору кредитного відділу із залучення кредитних ресурсів Закритого акціонерного товариства "Український Кредитний Банк".

До вересня 1995 року був провідним економістом сектору кредитних ресурсів кредитного відділу Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль".

До грудня 2006 року працював начальником відділу нормативів, заступником начальника управління активно-пасивних операцій, заступником голови правління, першим заступником голови правління банку "Фінанси і Кредит".

До травня 2009 був головою правління Державної іпотечної установи.

З травня по вересень 2009 року був радником прем'єр-міністра.

З вересня 2009 по квітень 2010 року був першим заступником голови правління "Укргазбанку".

З квітня по грудень 2011 року обіймав посаду голови правління АТ "Українська Стратегічна Група".

Також з лютого по квітень 2012 року був головою правління АТ "СКПД".

З травня 2012 по серпень 2014 року був радником секретаріату голови ПАТ "Державний ощадний банк "Україна".

З 28 травня 2015 року Кирило Шевченко за результатами відкритого конкурсу обраний головою правління "Укргазбанку".

Як повідомляли Українські Новини, обов'язки глави НБУ виконує Катерина Рожкова. Крім того, Нацбанк переводить працівників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.