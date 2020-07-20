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20 липня 2020, понеділок, 19:39 5
Економіка 2020-07-20T21:30:02+03:00
Українські Новини
Новий глава НБУ назвав пріоритети в роботі: відновлення кредитування і зниження поганих кредитів

Новий глава НБУ назвав пріоритети в роботі: відновлення кредитування і зниження поганих кредитів

Ольга Фандорина
НБУ, кредитування, Кирило Шевченко, Голова НБУ
Кредити. Фото: pixabay
Кредити. Фото: pixabay

Розділ Національного банку Кирило Шевченко, якого Верзовна Рада призначила на посаду 16 липня, має намір сконцентруватися на роботі на відновлення кредитування і зниження рівня непрацюючих кредитів в банківській системі.

Про це він повідомив під час пресконференції, передають Українські Новини.

"Мій курс базується на 4 пріоритетах. Перший - це реальне відновлення кредитування", - сказав глава НБУ.

Він додав, що вже сьогодні у банків достатньо ліквідності, щоб запустити кредитування.

"Другий – зниження поганих кредитів в банках. Це перешкода для відновлення кредитування", - зазначив Шевченко.

Третій пріоритет в його роботі – збереження макрофінансової стабільності.

"Це фундамент для здорової економіки", - зазначив банкір.

Четвертий принцип – продовження співпраці з міжнародними партнерами.

Як повідомляли Українські Новини, Шевченко зазначає, що НБУ має обмежити використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств.

Також Національний банк переводить частину співробітників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.

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