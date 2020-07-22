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22 липня 2020, середа, 15:34 7
Медицина 2020-07-22T16:15:01+03:00
Українські Новини
Другий день поспіль 7 областей не готові до пом'якшення карантину. Які регіони не відповідають критеріям

Другий день поспіль 7 областей не готові до пом'якшення карантину. Які регіони не відповідають критеріям

Ирина Николенко
Карантин, Коронавірус, пом'якшення карантину
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В той час, як Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня і і розділив област на чотири зони, станом на 22 липня критеріям для пом'якшення карантину не відповідають 7 областей; порівняно з 21 липня Вінницька область визнана такою, що відповідає критеріям, Тернопільська область – не відповідає.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більше ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (70,08%).

Показником охоплення тестуванням (не менше ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідає Чернігівська область (20,69).

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше ніж 11%) не відповідають Волинська (17,10%), Івано-Франківська (12,68%), Львівська (16,11%) і Харківська (11,19%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Івано-Франківська (52,82%), Львівська (77,78%) та Тернопільська (13,77%) області.

У Києві заповненість становить 38,16%, кількість тестувань на 100 тис. населення – 112,17, частка позитивних ПЛР-тестів – 3,95%, динаміка становить – 14,90%.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 21 липня кількість нових випадків зараження збільшилася на 829 до 60 995 осіб, кількість померлих від захворювання зросла на 16 осіб.

Раніше  президент Володимир Зеленський раніше виступив проти продовження карантину більш ніж на місяць.

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