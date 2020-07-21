Київ і Одеська область знову готові до пом'якшення карантину. Які регіони не відповідають критеріям

Станом на вівторок, 21 липня, критеріям для пом'якшення карантину не відповідають 7 областей, порівняно з 20 липня. Водночас Одеська область та Київ знову визнані такими, що відповідають критеріями.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більше ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (72,41%).

Показником охоплення тестуванням (не менше ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідає Чернігівська область (15,38).

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше ніж 11%) не відповідають Волинська (16,11%), Івано-Франківська (11,80%), Львівська (14,07%) і Харківська (11,45%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше ніж 10%) не відповідають Вінницька (12,51%), Івано-Франківська (43,38%) та Львівська (68,16%) області.

У Києві заповненість становить 36,36%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 115,29, частка позитивних ПЛР-тестів - 3,97%, динаміка становить -13,13%.

Як повідомляли Українські Новини, захворюваність на коронавірус в Києві падає третій день поспіль.

Також 20 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 673 до 60 166, кількість померлих від захворювання - на 20 осіб до 1 518 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 3,4%, кількість нових летальних випадків - на 53,8%.