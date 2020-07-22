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22 липня 2020, середа, 12:00 4
Силові структури 2020-07-22T12:30:02+03:00
Українські Новини
Захоплення автобуса в Луцьку. У поліції розповіли про стан звільнених заручників

Захоплення автобуса в Луцьку. У поліції розповіли про стан звільнених заручників

Анна Рудык
Звільнення заручників, Луцьк, захоплення заручників у Луцьку, автобус із заручниками
Автобус, в якому утримували заручників в Луцьку. Фото: пресслужба МВС
Автобус, в якому утримували заручників в Луцьку. Фото: пресслужба МВС

Усі громадяни, яких взяли в заручники в Луцьку, а потім звільнили, почуваються нормально і вже відпущені додому.

Про це Українським Новинам повідомили в поліції Волинської області.

"Всі вони нормально себе почувають. З ними попрацювали психологи і після цього їх відпустили додому", —  сказали у відомстві.

Ніхто з заручників за медичною допомогою після звільнення не звертався.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський розповів, як йому вдалося умовити Максима Кривоша, захопив 21 липня автобус в Луцьку, відпустити заручників.

Зеленський розмовляв з терористом, який у Луцьку захопив автобус.

Згодом Зеленський виконав вимогу терориста Кривоша, і записав відеозвернення із закликом дивитися "Землян".

Раніше повідомлялося про те, що Кривош вимагав, щоб низка осіб, включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів опублікували звернення з текстом: "Я - (П. І. Б., посада). Я - терорист у законі".

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