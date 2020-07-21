Зеленський розмовляв з терористом, який у Луцьку захопив автобус з людьми

Президент Володимир Зеленський розмовляв з терористом, який у Луцьку захопив автобус з 20 заручниками. Про це повідомляє прессекретар глави держави Юлія Мендель у коментарі "Української Правди", передають Українські Новини.

"Завдяки розмови президента Володимира Зеленського з чоловіком, який називає себе Максимом "Поганим", який утримує автобус з людьми у Луцьку, три людини залишили транспортний засіб і зараз перебувають на волі. Президент і надалі тримає ситуацію на контролі", – повідомила вона.

Раніше Українські Новини повідомляли, терорист Максим Кривош, який захопив заручників у Луцьку, відпустив трьох людей. Серед них: літня жінка, підліток і молода дівчина. Про це повідомили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і його заступник Антон Геращенко.

Президент Володимир зеленський виконав одну вимогу луцького терориста – відповідне відео президент України виклав на своїй сторінці в Facebook. Зеленський у відеозверненні сказав фразу "Фільм "Земляни" 2005 року. Дивитися всім", як цього вимагав Максим Кривош.

Захоплення людей в автобусі в Луцьку СБУ розслідуватиме як тероризм.