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22 липня 2020, середа, 09:14 6
Суспільство 2020-07-22T09:50:26+03:00
Українські Новини
Затриманий у Луцьку терорист кілька хвилин чекав на арешт. У мережі з'явилося відео

Затриманий у Луцьку терорист кілька хвилин чекав на арешт. У мережі з'явилося відео

Елизавета Кесельман
Захоплення заручників, Звільнення заручників, терорист

У соціальних мережах з'явилося відео з затримання Луцького терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками, яке свідчить про те, що затриманий ще кілька хвилин чекав свого арешту і поліцейських. Відповідне відео опублікував "Київ Оперативний" на Facebook.

"Тут нам скинули ще один відос з Луцька. Кажуть, що це і було справжнє затримання терориста. Якось дуже дивно і дуже не схоже на правду, як думаєте?" — сказано в повідомленні.

 

Подібне відео розміщено також в Telegram-каналі українського журналіста Андрія Павловського. Але знято воно було під іншим ракурсом.

Джерела підтверджують версію, що терорист дійсно вирішив здатися добровільно, при цьому чекав приблизно 2 хвилини, коли до нього підійдуть поліцейські, щоб його затримати.

"Терорист спершу вийшов з автобуса. Далі до нього підходить заступник голови Нацполіції Коваль, медик і співробітник спецслужби. Терориста затримують, відводять убік і починають виводити заручників. А далі через півтори хвилини до автобуса під'їжджає БТР під вибухи шумової гранати і починається штурм", — коментує журналіст процес арешту злочинця.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розмовляв з терористом, який у Луцьку захопив автобус.

У подальшому, Зеленський виконав вимогу терориста Кривоша, і записав відеозвернення із закликом дивитися "Землян".

Крім того, терорист відпустив трьох заручників у Луцьку: літню жінку, підлітка і вагітну.

Зрештою, терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса.

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