Терорист відпустив трьох заручників у Луцьку: літню жінку, підлітка і вагітну

Максим Кривош, який захопив заручників в Луцьку, відпустив трьох людей. Це підліток, літня жінка і молода дівчина. Про це повідомили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков його заступник Антон Геращенко. "Тільки що перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль домовився з Максимом Кривошем про звільнення перших трьох заручників", - повідомив Геращенко. Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com\/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020 Як повідомляли Українські Новини, у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками. В області введено план "заручник". Раніше чоловік, який захопив автобус з пасажирами в Луцьку поговорив з журналістами і розповів, що серед заручників є поранений, вагітна жінка і дитина. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим. Захоплення людей в автобусі в Луцьку СБУ розслідуватиме як тероризм. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не підтвердив, що чоловік, який утримує в автобусі в Луцьку близько 20 осіб, у минулому мав проблеми з психічним здоров'ям і попередив журналістів, що терорист тримає в руках смартфон і все читає.