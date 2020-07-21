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21 липня 2020, вівторок, 21:04 15
Суспільство 2020-07-21T22:00:01+03:00
Українські Новини
Терорист відпустив трьох заручників у Луцьку: літню жінку, підлітка і вагітну

Терорист відпустив трьох заручників у Луцьку: літню жінку, підлітка і вагітну

Ольга Фандорина
захоплення заручників у Луцьку, терорист, новини Луцька

Максим Кривош, який захопив заручників в Луцьку, відпустив трьох людей. Це підліток, літня жінка і молода дівчина. Про це повідомили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков його заступник Антон Геращенко.

"Тільки що перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль домовився з Максимом Кривошем про звільнення перших трьох заручників", - повідомив Геращенко.

Як повідомляли Українські Новини, у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками. В області введено план "заручник".

Раніше чоловік, який захопив автобус з пасажирами в Луцьку поговорив з журналістами і розповів, що серед заручників є поранений, вагітна жінка і дитина.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим.

Захоплення людей в автобусі в Луцьку СБУ розслідуватиме як тероризм.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не підтвердив, що чоловік, який утримує в автобусі в Луцьку близько 20 осіб, у минулому мав проблеми з психічним здоров'ям і попередив журналістів, що терорист тримає в руках смартфон і все читає.

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Терорист відпустив трьох заручників у Луцьку: літню жінку, підлітка і вагітну
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