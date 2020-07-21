Терорист дозволив передати воду заручникам в автобус

Чоловік, який захопив автобус з пасажирами в Луцьку, дозволив передати заручникам воду.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Максим Кривош дозволив поліції передати упаковки води", - написав він.

Геращенко зазначив, що воду заручникам передав перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль.

Всередині автобусу виявилися заблокованими близько двох десятків пасажирів. Серед них є 15-річна дитина, а також вагітна.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявляє, що взяв під особистий контроль ситуацію з захопленням заручників в Луцьку.

Переговори з терористом у Луцьку проводять через соцмережі: періодично лунають вибухи і постріли.

Міністр внутрішніх справ України міністр Арсен Аваков не підтвердив, що чоловік, який утримує в автобусі в Луцьку близько 20 осіб, у минулому мав проблеми з психічним здоров'ям і попередив журналістів, що терорист тримає в руках смартфон і все читає.