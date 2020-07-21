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21 липня 2020, вівторок, 11:29 10
Економіка 2020-07-21T13:15:03+03:00
Українські Новини
Рубль дещо подорожчав у обмінниках. Курс російської нацвалюти на 21 липня

Рубль дещо подорожчав у обмінниках. Курс російської нацвалюти на 21 липня

Анна Рудык
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Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У вівторок, 21 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля у порівнянні з минулою добою, 20 липня, підвищився на 2 копійки до 3,36 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу у вівторок не змінився в порівнянні з понеділком і становить 3,93 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках станом на 21 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,36 3,93
Максимальний 3,77 5,00
Мінімальний 2,30 3,80

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня середній курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 значно підвищився – на 16 копійок до 27,7397 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 13,89 коп. до 27,4242 UAH/USD.

Національний банк України знизив офіційний курс гривні встановлюваний ним на 21 липня на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD.

Також у понеділок, 20 липня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився на 19 коп. до 27,61 UAH/USD.

Тим часом фінансисти розходяться в думках щодо прогнозів на валютному ринку, однак зазначають, що зараз вигідно продавати валюту лише тим, хто купив її взимку.

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