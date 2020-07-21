Рубль дещо подорожчав у обмінниках. Курс російської нацвалюти на 21 липня

У вівторок, 21 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля у порівнянні з минулою добою, 20 липня, підвищився на 2 копійки до 3,36 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу у вівторок не змінився в порівнянні з понеділком і становить 3,93 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках станом на 21 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,36 3,93 Максимальний 3,77 5,00 Мінімальний 2,30 3,80

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня середній курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 значно підвищився – на 16 копійок до 27,7397 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 13,89 коп. до 27,4242 UAH/USD.

Національний банк України знизив офіційний курс гривні встановлюваний ним на 21 липня на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD.

Також у понеділок, 20 липня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився на 19 коп. до 27,61 UAH/USD.

Тим часом фінансисти розходяться в думках щодо прогнозів на валютному ринку, однак зазначають, що зараз вигідно продавати валюту лише тим, хто купив її взимку.